Campeche recibe a más de mil 400 atletas de 38 países para el IronMan 70.3

Más de mil 400 atletas procedentes de 38 países participarán en la séptima edición del IronMan 70.3 Campeche 2026, que se realizará este domingo 8 de noviembre en la capital del Estado, cifra que supera los aproximadamente mil 100 competidores registrados en la edición anterior y representa un incremento cercano a 300 deportistas.

Ante este crecimiento, el director general del evento, Mauricio Zavala, calificó como 'extraño' que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) reporte una menor ocupación de habitaciones y menos días de pernocta, pues consideró que, al existir más competidores, también habrá mayor presencia de familiares y acompañantes que visitarán la ciudad.

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El directivo reconoció que desconocía las cifras expuestas por el sector hotelero, que reportó apenas 100 habitaciones ocupadas hasta el día anterior, frente a más de 150 que ya tenían reservadas en fechas similares del año pasado, así como una reducción de cinco a siete noches de estancia en ediciones anteriores a solamente tres días en esta ocasión. No obstante, sostuvo que debe existir una mayor ocupación hotelera que en 2025 y aseguró que los hoteles sede exclusivos del IronMan se encuentran llenos.

Zavala explicó que entre las dificultades para llegar a Campeche se encuentra la limitada conectividad aérea, pues únicamente existe un vuelo directo a la ciudad y otra opción desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que viajar a Mérida y otros destinos cercanos puede resultar costoso. Sin embargo, confió en que la ocupación mejore durante el fin de semana, considerando que el registro de competidores alcanza el 98 por ciento, aunque todavía habrá deportistas que recojan sus paquetes este sábado.

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Por su parte, el director general del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), Francisco Menéndez Botanez, precisó que hasta el día anterior se contabilizaban mil 380 participantes, de los cuales 69 son campechanos. Destacó que esta será la séptima edición del evento en la entidad, luego de que se interrumpiera en 2020 por la pandemia y fuera retomado en 2023, durante la actual administración estatal.

Entre las novedades de este año está que la prueba de natación se realizará en Playa Bonita, en sustitución del Country Club, sede que albergó esta etapa en ediciones anteriores. Además, la competencia tendrá transmisión en vivo a más de 25 países, mientras que los atletas inscritos provienen de lugares como Argentina, Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos y Guatemala, entre otros.

El arranque está programado para las 6:10 horas del domingo, con la prueba de natación, seguida de un recorrido de 90 kilómetros en bicicleta por el Periférico y el Malecón, con retorno hacia la ciudad, y finalmente un medio maratón dividido en tres vueltas hasta cruzar la meta en la Puerta del Mar.

El director del evento reconoció que habrá cierres parciales y ajustes a la circulación vehicular durante la competencia, aunque aseguró que no se paralizará la ciudad y pidió comprensión a la ciudadanía.