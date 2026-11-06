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Denuncia de presuntas drogas dentro del CEIC de Playa del Carmen moviliza a autoridades

Quintana Roo / Sucesos

Denuncia de presuntas drogas dentro del CEIC de Playa del Carmen moviliza a autoridades

Elementos policiacos y del GEAVIG acudieron a una preparatoria de la colonia Ejido tras un reporte sobre presuntas sustancias ilícitas.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

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Los padres del estudiante acudieron al lugar luego de que se reportara el hallazgo de presuntas sustancias ilícitas
Los padres del estudiante acudieron al lugar luego de que se reportara el hallazgo de presuntas sustancias ilícitas / Redes sociales

Un reporte al número de emergencias 911 movilizó a elementos policiacos y del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género (GEAVIG) hasta una preparatoria de la colonia Ejido, luego de que presuntamente se detectaran sustancias ilícitas en poder de uno de los alumnos.

Los hechos ocurrieron en el plantel CEIC, ubicado sobre la calle 22, entre las avenidas 55 y 60, donde padres de familia reportaron la situación y solicitaron la intervención de las autoridades. Tras recibir el aviso, los elementos policiacos acudieron al lugar y pidieron el apoyo del personal especializado del GEAVIG.

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Al sitio también llegaron los padres del estudiante, quienes manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido y señalaron desconocer cómo habría obtenido el menor dichas sustancias.

Durante la intervención, las autoridades realizaron la revisión correspondiente y aseguraron el material localizado. Posteriormente, se retiraron del plantel luego de brindar recomendaciones a los familiares sobre la importancia de mantener comunicación con sus hijos, supervisar sus actividades y prestar atención a las personas con quienes se relacionan.

Hasta el momento, no se ha confirmado la información ni mayores detalles sobre el tipo o la cantidad de las supuestas sustancias aseguradas.

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