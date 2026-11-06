Menor vence una etapa de la leucemia y toca la campana tras casi tres años de tratamiento en el HRAEPY de Mérida

Después de casi tres años de atención médica, una niña de seis años concluyó su tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), del IMSS Bienestar.

Para conmemorar este momento, Sofía tocó la campana del hospital, acompañada de su familia y del personal médico que la atendió durante este proceso.

La menor fue diagnosticada con la enfermedad cuando tenía tres años, por lo que desde entonces recibió atención especializada en el HRAEPY. Tras completar el tratamiento, comenzará una nueva etapa de vigilancia médica, durante la cual continuará bajo seguimiento del equipo de salud para supervisar su evolución.

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El cierre de esta etapa estuvo marcado por el tradicional toque de campana, un momento en el que Sofía estuvo acompañada por su mamá, otros familiares y el equipo multidisciplinario que participó en su atención.

Su madre, originaria de Palenque, Chiapas, y quien radica en Yucatán desde hace ocho años, compartió que enfrentar la enfermedad de su hija como madre soltera representó diversos retos. Sin embargo, destacó que el apoyo de familiares y amigos fue fundamental para afrontar los momentos de incertidumbre.

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También recordó que la alegría y entusiasmo de Sofía fueron una motivación durante el proceso, pues es una niña a quien le gusta bailar, cantar, ver caricaturas y colorear.

Por su parte, el doctor Pablo González Montalvo explicó que la leucemia linfoblástica aguda es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre la población infantil. De acuerdo con el especialista, aproximadamente la mitad de los casos de cáncer infantil detectados en Yucatán corresponden a este padecimiento.

El médico señaló que su tratamiento es prolongado y requiere atención especializada, así como seguimiento médico constante, por lo que la conclusión de esta etapa representa un avance importante para los pacientes y sus familias.