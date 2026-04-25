Triunfa EL Santo Junior en la Arena Colonos de Cancún

En una lucha salvaje, caótica y violenta; El Santo junior salió con el brazo en alto de la Arena Colonos de Cancún, después de vencer a los integrantes de la maldad, los Hijos de la Calle, Corsario junior, Tizoc y el Hijo de Fishman, acompañado por Guerrero del Futuro y Jocker, en la función de la presentación de la leyenda de plata en Benito Juárez.

Desde la presentación, el público cancunense se le entregó al nieto de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo (QEPD) y al vástago del recientemente retirado Hijo del Santo; sin embargo, tambien hubo gritos de apoyo para el rufián Corsario junior líder de los “Hijos de la Calle”.

Fue en la última contienda de la noche, El Santo junior hizo tercia con Guerrero del Futuro junior y Jocker, quien de última hora completó la tercia, ya que a Ángel Infernal no se le permitió subir a luchar, debido al tener una suspensión en el estado de Yucatán, por golpear a un fanático.

En el arranque de la contienda los rufianes comandados por el Hijo del “Pez Volador” se apegaron a la ley de montonero para golpear a placer a sus rivales dentro y fuera del ring, por lo que se agenciaron la primera caída.

Sin embargo, vino la respuesta de los científicos comandados por el nieto de la leyenda, quien demostró las llaves y patadas con las que El Santo hizo historia en la lucha libre, así como también sus elegantes tijeras para después vencer al Hijo de Fishman, al aplicarle la entrañable llave “La de a caballo” que hiciera famosa la dinastía plateada.

En la tercera caída, el encordado se convirtió en un infierno, debido a que los gladiadores se golpearon con todo, sillas, latas de cerveza y de refrescos, por lo que fue el Santo junior, quien con una silla golpeó a los tres rufianes.

Sin embargo, aparecieron en el encordado Máscara Sagrada junior, quien golpeo a El Hijo de Fishman y el gladiador yucateco Ángel Infernal sangró de la frente al Corsario, lo que aprovechó el heredero de plata para vencer a los rudos y llevarse la victoria.

En otros resultados de la velada luchística en la "Arena Colonos", en la primera batalla y a una sola caída, la dupla de Rey Pantera y El Espontáneo se impuso a la conformada por Arkangelus y Pilar de Fuego.

En la segunda lucha, salió a relucir en el duelo femenil denominado -Lucha de Divas-, y en el que Princesa Maya y Miss Coral derrotaron también en una sola caída a la Mujer Salvaje junior y Sexy Violeta.

Posteriormente en una rivalidad que crece día a día, la facción del -Manicomio- integrada por Código y Lunático empató contra el equipo de Black Terror Jr. y Corsario NG en el duelo bautizado como -Furia en el Ring-, ya que tras haber dividido triunfos en la dos primeras caídas, en la tercera se presentó una descalificación colectiva, debido a que, tras un vuelo por parte de los segundos sobre los primeros, ninguno de los cuatro luchadores pudo regresar al ring tras el conteo del refere.

Posteriormente, se dio la -Lucha del Honor-, misma que fue inclusiva y en tercias, con Ángel de la Muerte, Pilar de Fuego y Duende Maya les ganaron a Reina Medusa, El Destello y Halcón de Acero. Finalmente, en la -Lucha Semifinal-, que también puso de pie a las decenas de personas que llenaron la "Arena Colonos", Axtar, Aztlán 13 y Fantastic Boy se enfilaron a la victoria sobre Heredero Azteca, Victorius y Carito.