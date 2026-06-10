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Campeche / Sucesos

Fuerte operativo en Escárcega: Catean presunta narcotiendita en la colonia Fertimex

La FGECAM realizó un cateo en un inmueble de la colonia Fertimex, en Escárcega, donde aseguró presunta droga, dinero en efectivo y aparatos electrónicos.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

10 de jun de 2026

1 min

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Aseguran droga, dinero y aparatos electrónicos durante cateo en Escárcega
Aseguran droga, dinero y aparatos electrónicos durante cateo en Escárcega / Joaquín Guevara

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), adscritos al área de combate al narcomenudeo, realizaron la tarde de este martes un cateo en un inmueble señalado como presunto punto de venta de drogas, ubicado en la colonia Fertimex.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 16:30 horas en un predio situado sobre la calle 41, entre las calles 10 y 12.

Al sitio arribaron varias unidades oficiales, de las cuales descendieron agentes ministeriales que ingresaron al inmueble para ejecutar la diligencia judicial correspondiente.

De manera preliminar, trascendió que durante el cateo fueron asegurados dinero en efectivo, presuntos enervantes y diversos aparatos electrónicos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Según versiones obtenidas en el lugar, al momento de la intervención no se encontraban personas dentro del inmueble.

Tras más de una hora de diligencias, los agentes concluyeron el cateo y trasladaron los indicios asegurados a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional del Estado, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, la FGECAM no ha informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo.

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