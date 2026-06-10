Claudia Sheinbaum y Lula impulsan acuerdo entre Pemex y Petrobras; esto negociaron México y Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este miércoles sobre una conversación telefónica sostenida con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que revisaron avances en diversos compromisos bilaterales y reafirmaron su compromiso con la integración regional.

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En su publicación, Lula destacó los avances en la agenda de cooperación energética, que incluyen colaboración en biocombustibles y la posible firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras. Asimismo, los mandatarios acordaron profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico bilateral comercial.

Durante el diálogo, ambos líderes revisaron los progresos en materia de salud, turismo, gobernanza pública y acciones para fortalecer los sectores científico, tecnológico e innovación. También coincidieron en la importancia de preservar el multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia en el actual contexto global, reiterando su posición conjunta a favor del fin del embargo a Cuba.

Los líderes instruyeron a sus cancillerías para realizar, en fecha próxima, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, con el objetivo de concretar las diferentes iniciativas de cooperación. Además, reiteraron el apoyo de ambos países a la candidatura de Michelle Bachelet como próxima Secretaria General de las Naciones Unidas.

Conversei hoje com a presidenta do México, @Claudiashein. Revisamos os avanços registrados nos compromissos de cooperação e diálogo político assumidos por nossos governos nos últimos meses.



Destacamos as produtivas tratativas relacionadas à agenda de cooperação energética, que… — Lula (@LulaOficial) June 10, 2026

Lula enfatizó que México y Brasil son socios fundamentales en América Latina y el Caribe, cuyo tamaño y relevancia en términos de población, economía y proyección internacional constituyen un motor de prosperidad compartida. Finalmente, el presidente brasileño deseó éxito a la presidenta Sheinbaum en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México es país coanfitrión.

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