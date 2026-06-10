“Tenemos el honor de contar con algunas de las máximas figuras del futbol mundial”, Quintana Roo recibe a Uruguay para el Mundial 2026

La selección de Uruguay, una de las que decidió tener su campamento base en nuestro país, llegó a la Riviera Maya, en donde concentrará previo a enfrentar sus partidos en la fase de grupos del Grupo H.

Sin duda, el equipo uruguayo es uno de los que siempre dan pelea en las justas mundialistas y con su "Garra Charrúa" logran emocionar al máximo en las gradas a sus seguidores y a los amantes del futbol.

Este día, Uruguay fue recibida en el complejo de Mayakoba por la Gobernadora de Quintana Roo, Mata Lezama, quien convivió con los seleccionados y destacó el nivel de las instalaciones e infraestructura que ofrece la entidad.

"Recibimos, junto con el embajador de México en Uruguay, a los jugadores, directivos y cuerpo técnico de la selección uruguaya, quienes han elegido al #CaribeMexicano como su base de concentración rumbo al Mundial 2026", escribió la mandataria estatal en su perfil de X.

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Entre los jugadores que destacan de la selección de Uruguay destacan José María Giménez, del Atlético de Madrid; Federico Valverde, capitán del Real Madrid; y Ronald Araujo, capitán del Barcelona; los tres son referentes en los equipos más importantes de España.

También estuvieron presentes tres seleccionados uruguayos que la afición de México conoce muy bien, pues fueron parte fundamental en el tricampeonato del América: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y "Búfalo" Aguirre, éste último actualmente juega en los Tigres de la UANL.

El combinado uruguayo tuvo una gran recepción por parte de sus seguidores, que acompañaron la caravana que los transportó del aeropuerto a su hotel de concentración con banderas y porras durante el trayecto.