Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino previo a la inauguración del Mundial 2026 en México

A unas horas del inicio de la Copa Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como con representantes de distintas federaciones y confederaciones de futbol del mundo.

La reunión tuvo como objetivo dar la bienvenida oficial a las autoridades del futbol internacional que se encuentran en México para participar en las actividades previas al arranque del torneo, que comenzará este 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Durante el encuentro, la mandataria destacó la importancia de que el país sea una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, un evento que colocará nuevamente a México en el centro de la atención deportiva internacional.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

La visita de Gianni Infantino y de los dirigentes de las distintas organizaciones futbolísticas ocurre en la víspera de una edición histórica del torneo, ya que será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con la ceremonia inaugural programada para este jueves, el país se declara listo para recibir a miles de aficionados y a las delegaciones participantes en una competencia que marcará un nuevo capítulo en la historia del futbol mundial.