Jerseys para perros del Mundial 2026: precio, dónde comprar y cuándo salen a la venta

A poco más de un año de la Copa del Mundo, Adidas amplía la fiebre mundialista con una propuesta inusual que pone a las mascotas dentro de la celebración. La firma deportiva anunció una colección de jerseys oficiales para perros, inspirados en algunas de las selecciones que estarán en el Mundial 2026, con lanzamiento previsto para el 1 de mayo.

La línea debutará con diseños basados en los uniformes de México, Argentina, Colombia y Japón, adaptados para animales de compañía en distintas tallas. La propuesta replica elementos visuales de las camisetas oficiales, desde colores y patrones hasta los escudos de cada federación, integrados con acabados pensados para la comodidad de las mascotas.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el precio estimado de 799 pesos en México, mientras que la distribución estará enfocada en mercados estratégicos de Norteamérica, América Latina y Asia, mediante tiendas seleccionadas de la marca.

La colección representa la primera incursión de Adidas en este segmento y apuesta por sumar a los animales de compañía a la experiencia futbolera. Las prendas incorporan materiales ligeros, ajustes adaptables y detalles de calidad que buscan combinar funcionalidad con estética deportiva.

El lanzamiento ocurre en la antesala de una edición histórica del Mundial 2026, torneo que arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, con organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, además de un formato ampliado con 48 selecciones participantes.

Más allá del producto, la iniciativa refleja una tendencia creciente en la industria deportiva: extender la pasión por el futbol a nuevas experiencias de consumo y reforzar el vínculo emocional de los aficionados con sus selecciones favoritas, ahora también a través de sus mascotas.

Con esta colección, Adidas apuesta por capitalizar la expectativa rumbo a la Copa del Mundo con una propuesta novedosa que mezcla moda, deporte y cultura pet, en un mercado que gana terreno entre los seguidores del futbol.