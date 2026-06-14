Oliver Tree estuvo en México días antes de morir: “Voy a recordar esta noche por el resto de mi vida”

La repentina y trágica muerte de Oliver Tree el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, dejó en shock al mundo de la música y del entretenimiento en internet. Sin embargo, antes de este fatal accidente aéreo, el cantante estadounidense tuvo un paso sumamente comentado y alegre por México.

El artista estuvo presente en el país al lado del influencer mexicano Aarón Mercury, consolidando públicamente su estrecha amistad. El estadounidense se encontraba en territorio mexicano para dar inicio a las actividades de su gira mundial, sin embargo, su visita dejó momentos inolvidables para los fanáticos.

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¿Cómo fue el paso de Oliver Tree en México antes de fallecer?

Días antes del terrible suceso, Oliver Tree tuvo un paso por México, siendo su aparición más destacada durante el evento de boxeo Supernova Génesis 2026, donde acompañó de manera espectacular a Aarón Mercury en su camino hacia el cuadrilátero. La presencia del músico causó un revuelo entre los fanáticos, porque Tree se mostró muy accesible.

Tras bambalinas y en el ring, tanto el artista como el influencer compartieron momentos que quedaron inmortalizados en las redes sociales. En los videos publicados días antes del accidente, se les pudo ver bailando e interpretando el éxito "Life Goes On" junto a las famosas botargas del Dr. Simi, reflejando una gran complicidad.

Durante una entrevista promocional del evento, el propio Oliver Tree se refirió a Aarón como su "hermano" y, de forma cómica y satírica, inventó una historia sobre cómo supuestamente se habían conocido diez años atrás en un balneario tras chocar en un tobogán, mostrando su profunda amistad.

El emotivo lazo que se generó en esa última visita quedó sellado con una publicación compartida en sus plataformas digitales, donde el cantante expresó una frase que hoy resuena con profunda nostalgia entre sus seguidores: “Voy a recordar esta noche por el resto de mi vida”.

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