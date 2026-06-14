Adulto mayor muere calcinado tras incendio de vivienda en Ciudad del Carmen

Una tragedia se registró la tarde de este domingo en el ejido Jacinto Canek, donde un adulto mayor perdió la vida al quedar atrapado dentro de su vivienda mientras era consumida por un voraz incendio que redujo la propiedad a cenizas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Oxcupab, entre Temach y Umán, en las inmediaciones del poblado de Puerto Rico, donde vecinos del sector alertaron a los números de emergencia al percatarse de una intensa columna de humo y llamas que salían de una humilde vivienda.

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Habitantes de la zona intentaron combatir el fuego utilizando cubetas con agua y otros medios improvisados; sin embargo, la intensidad de las llamas impidió que pudieran controlar el siniestro o ingresar al inmueble para rescatar a su ocupante.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes trabajaron para sofocar el incendio. Tras controlar la emergencia, confirmaron que la vivienda había sufrido pérdida total y que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Magdaleno Rodríguez Vera, de 75 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor murió calcinado al no lograr salir de la vivienda durante el incendio. La zona fue acordonada por agentes policiacos para preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense arribó al lugar para efectuar el levantamiento de los restos y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer las causas del siniestro.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente qué originó el incendio. No obstante, de manera preliminar se presume que pudo tratarse de un cortocircuito derivado de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, hipótesis que será confirmada o descartada mediante los peritajes correspondientes.

La lamentable muerte de don Magdaleno ha causado consternación entre vecinos y habitantes de la comunidad, quienes lo describieron como una persona conocida y apreciada en la zona.