Investigan presunto incendio provocado de un automóvil en Champotón

La madrugada de este domingo se registró un incendio vehicular en el Infonavit Nueva Esperanza, en el municipio de Champotón, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió sobre la calle 16 entre las calles 11 y 12 de la citada unidad habitacional, donde un automóvil terminó envuelto en llamas por causas aún no esclarecidas.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar el fuego que consumía gran parte de la unidad, situación que generó alarma entre los habitantes debido a la intensidad de las llamas durante la madrugada.

Aunque hasta el momento no existe un informe oficial sobre lo ocurrido, trascendió que existen indicios de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, por lo que no se descarta un posible acto vandálico o un ataque directo.

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Elementos de seguridad y personal ministerial ya tomaron conocimiento de los hechos y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo inició el fuego y dar con los posibles responsables.

El vehículo presentó severos daños materiales y permanecerá bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes.