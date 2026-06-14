Muere joven motociclista tras impactarse contra camellón en Campeche; periodista es detenido durante cobertura

Un joven identificado como Víctor 'R', vecino de la colonia Jardines, perdió la vida durante los primeros minutos de este domingo tras sufrir un aparatoso accidente de motocicleta sobre la avenida Patricio Trueba y de Regil, a la altura de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP), en la capital del Estado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista circulaba sobre dicha vialidad cuando, presuntamente, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra el muro de concreto del camellón central. Debido a la fuerza del choque, sufrió lesiones de gravedad, principalmente un traumatismo craneoencefálico, que le provocó la muerte de manera instantánea.

Testigos señalaron que el motociclista aparentemente viajaba a exceso de velocidad y no portaba correctamente el casco de seguridad, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las causas exactas del percance. Tras el hecho, elementos de la Policía Estatal (PE) acordonaron una extensa área de la avenida para preservar la escena mientras personal de la Fiscalía General del Estado (Fgecam) realizaba las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Durante la cobertura informativa del accidente, el periodista Carlos Tun, quien se encontraba transmitiendo en vivo, fue agredido físicamente, sometido y detenido por una elemento de la Policía Estatal. La agente acusó al comunicador de haber violado el acordonamiento policial, el cual se encontraba metros más adelante. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que ya inició el procedimiento correspondiente para el esclarecimiento de los hechos.

La dependencia señaló que integrará una carpeta de investigación administrativa para recabar y analizar toda la información relacionada con lo ocurrido. Posteriormente, indicó, el expediente será turnado a la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de valorar los elementos existentes y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan conforme a derecho. Finalmente, la SPSC reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el actuar profesional de sus integrantes, asegurando que cualquier conducta presuntamente contraria a la normatividad será investigada y atendida con estricto apego a la ley.