Sepultan cuerpos en terrenos ajenos y desatan conflicto en el cementerio de Pomuch

Un completo desorden prevalece en el panteón ejidal de la villa de Pomuch, donde presuntamente no se respetaron las constancias de usufructo entregadas a cada ejidatario.

De acuerdo con denuncias de los propios afectados, algunas personas ocuparon espacios ajenos para sepultar a sus familiares, mientras que otras incluso construyeron bóvedas sobre los caminos de acceso. Además, excomisarios habrían reasignado terrenos de manera irregular.

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Ante esta situación, el actual comisario ejidal, José Gabino Uitz Yah, informó que el próximo domingo iniciará la verificación de los primeros 100 predios del cementerio.

Los ejidatarios fueron convocados para acudir al camposanto ejidal, ubicado rumbo a Sodzil, después del puente del Tren Maya. Al llegar, varios descubrieron que los lotes que les habían sido asignados ya estaban ocupados.

Tal fue el caso de Filadelfio Huchin, quien aseguró haber recibido su predio en julio de 2015, durante la administración del entonces comisario Amado Vargas Escobar.

“Grande fue mi sorpresa al llegar y ver que ya construyeron una bóveda en mi terreno”, lamentó el ejidatario, quien cuestionó quién autorizó la ocupación de su espacio.

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Otro de los afectados es Marco Antonio Haas Che, quien afirmó que el predio número 1 de la lista también fue ocupado y actualmente ya alberga un sepulcro. De igual manera, Bertha María Kuk Pech denunció una situación similar.

Según explicó el actual comisario ejidal, durante administraciones pasadas algunos ejidatarios fueron reubicados en áreas distintas a las originalmente asignadas, sin respetar las constancias emitidas anteriormente.

José Gabino Uitz Yah señaló que el problema se generó debido a la falta de control durante varios años, ya que “cada ejidatario hizo lo que quiso”. Indicó que ahora se buscará poner orden en el cementerio y regular el uso de los espacios.

Asimismo, adelantó que los deudos deberán solicitar autorización antes de realizar nuevas sepulturas, con el objetivo de evitar más invasiones de terrenos. También informó que el tema será presentado ante la asamblea ejidal para analizar posibles sanciones y determinar si serán demolidas las construcciones levantadas sobre las áreas destinadas como accesos dentro del panteón.