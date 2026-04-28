Marcel Ruiz queda fuera del Mundial 2026 con México por lesión; Aguirre lo descarta

La Selección Mexicana tendrá una ausencia sensible rumbo al Mundial 2026. Marcel Ruiz no formará parte de la convocatoria de Javier Aguirre, luego de que el técnico decidió no arriesgar con un jugador que no está en plenitud física.

Aunque el mediocampista de Toluca hizo un esfuerzo por volver a las canchas e incluso buscó convencer al cuerpo técnico en el cierre del semestre, su condición médica terminó pesando más que su voluntad.

La lesión frenó su sueño mundialista

De acuerdo con la decisión tomada por el Vasco Aguirre, el volante quedó descartado por no encontrarse al cien por ciento, criterio que el seleccionador había marcado como innegociable para integrar su lista.

El caso de Marcel resulta especialmente doloroso por el contexto: intentó mantenerse competitivo pese a un ligamento cruzado roto, apostando por evitar cirugía para mantenerse disponible y pelear por un lugar en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el técnico habría agradecido personalmente su esfuerzo, aunque le dejó claro que su estado físico impedía llevarlo al torneo.

Aguirre mantiene su criterio rumbo al Mundial

La decisión refuerza la postura de Aguirre de priorizar futbolistas en condiciones óptimas para afrontar un torneo de máxima exigencia.

La baja de Marcel Ruiz representa uno de los cortes más sensibles en la antesala del Mundial, sobre todo por el momento futbolístico que vivía con Toluca y por la expectativa que existía sobre su posible inclusión.

Se acerca la primera lista del Tri

Mientras se perfila la primera convocatoria rumbo a la Copa del Mundo, también crece la expectativa por los nombres que encabezarán el proyecto de México para el debut del 11 de junio.

Entre los futbolistas que apuntan a aparecer en esa primera lista destacan Alexis Vega, Erick Lira, Jesús Gallardo, Raúl Rangel y Roberto Alvarado.

Para Marcel Ruiz, el Mundial tendrá que esperar. Para el Tri, comienza una nueva etapa sin uno de los mediocampistas que peleó hasta el último momento por estar.