GP de Miami 2026 de F1: fechas, horarios y dónde ver la carrera de Checo Pérez

La Fórmula 1 regresa tras un parón inesperado y lo hace con una de las citas más llamativas del calendario: el Gran Premio de Miami 2026. La pausa de abril quedó atrás y ahora equipos y pilotos llegan con ajustes clave que prometen cambiar el rumbo del campeonato.

Mientras las pistas estuvieron en silencio, escuderías como McLaren, Red Bull Racing y Ferrari aprovecharon para evolucionar sus monoplazas. El resultado: un Mundial más apretado y competitivo de cara a la gira por Norteamérica.

Cambios en el reglamento para Miami

La Federación Internacional del Automóvil aprobó modificaciones inmediatas que debutarán en este GP. Destaca el aumento de la potencia eléctrica del sistema MGU-K de 250 kW a 350 kW, lo que permitirá carreras más agresivas y menos gestión de energía.

También se limitará el uso del “boost” para evitar diferencias extremas de velocidad y se introduce un sistema de seguridad que activa automáticamente el MGU-K en caso de que un coche se quede detenido en la salida.

Ferrari quiere dar el golpe

Ferrari llega con mejoras importantes en su unidad de potencia para intentar superar a Mercedes-AMG Petronas. La escudería italiana confía en que el nuevo reglamento eléctrico le permita recuperar su ventaja en velocidad punta.

El objetivo es claro: consolidarse como la referencia en circuitos rápidos como Miami.

Duelo en Mercedes: Russell vs Antonelli

El británico George Russell afronta el fin de semana con presión, obligado a reafirmar su liderazgo dentro del equipo. Sin embargo, el joven Kimi Antonelli llega con gran rendimiento y sin nada que perder.

Un enfrentamiento interno que recuerda a tensiones históricas dentro de la escudería alemana.

Horarios del GP de Miami 2026 (hora de España)

Práctica Libre 1 (Viernes)

Hora de México: 10:00 horas.

10:00 horas. Hora de Miami: 12:00 horas.

Clasificación Sprint (Viernes)

Hora de México: 14:30 horas.

14:30 horas. Hora de Miami: 16:30 horas.

Carrera Sprint (Sábado)

Hora de México: 10:00 horas.

10:00 horas. Hora de Miami: 12:00 horas.

Clasificación Oficial (Sábado)

Hora de México: 14:00 horas.

14:00 horas. Hora de Miami: 16:00 horas.

Carrera del Gran Premio de Miami 2026 (Domingo)

Hora de México: 14:00 horas.

14:00 horas. Hora de Miami: 16:00 horas.

¿Dónde ver el GP de Miami 2026?

La carrera se podrá seguir en plataformas como DAZN y Movistar+, además de la cobertura en directo de medios deportivos.