Motociclista resulta gravemente herido tras fuerte accidente en la colonia Salitral.

La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente de motocicleta en calles de la colonia Salitral, el cual dejó a un joven gravemente lesionado y a su acompañante con heridas menores, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 10 de Julio, en la esquina con la calle 42-E, donde, de acuerdo con testigos presenciales, los ocupantes de una motocicleta de la marca Morini, con placas locales, circulaban presuntamente a exceso de velocidad con dirección hacia el conocido reloj de las Tres Caras.

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Según las versiones recabadas en el lugar, al tomar una curva el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que impactara contra el camellón central y posteriormente se proyectara de frente contra una luminaria propiedad del municipio. Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes terminaron debajo de las ramas de un árbol cercano.

El conductor, identificado como Eduardo, alias “El Jarocho”, resultó con lesiones de gravedad, entre ellas un posible traumatismo craneoencefálico. Testigos señalaron que el joven presentaba abundante sangrado y se encontraba en estado combativo, por lo que fue auxiliado de inmediato por ciudadanos de la zona en lo que arribaban los servicios de emergencia.

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Por su parte, su acompañante, un menor de edad, sufrió golpes contusos y dolor en la pierna izquierda, siendo también trasladado a un hospital para su valoración médica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y coordinaron su traslado a un nosocomio.

Cabe señalar que, en un inicio, surgió la versión de que un tráiler habría provocado que los motociclistas salieran de la carpeta asfáltica; sin embargo, esta hipótesis no pudo ser confirmada por las autoridades.

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En tanto, la motocicleta involucrada fue retirada del lugar por conocidos del conductor y trasladada a su domicilio, presuntamente para evitar su aseguramiento por parte de las autoridades de tránsito.

El accidente generó la presencia de numerosos curiosos en la zona, mientras las autoridades exhortan a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones al circular, especialmente en tramos con curvas pronunciadas.

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