Rugen los Leones en el Beto Ávila de Cancún y dejan tendidos en el terreno de juego a los Tigres

Par de cuadrangulares de tres carreras cada uno, conectados por Estevan Florial y Dalton Guthrie, encaminaron a los Leones de Yucatán a imponerse 7-4 a los Tigres de Quintana Roo, en el Lunes Beisbolero de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte celebrado en el Estadio Beto Ávila de Cancún, en el único Clásico de Fieras que se jugará este año en la guarida bengalí.

La pizarra en este juego se estrenó en el mismo primer inning, con dos carreras a favor de los Tigres, gracias a un doblete del venezolano Manuel Boscán con dos tercios fuera, que hizo anotar a Miles Simington y Diosbel Arias.

Así transcurrió el desafío, hasta que en la quinta entrada Yucatán le dio la vuelta al pizarrón con un rally de tres carreras, producto de un cuadrangular de Estevan Florial (1) por el bosque derecho, que se llevó por delante a Ronaldo Hernández y Wynton Bernard.

Para la conclusión de ese quinto episodio, los bengalíes recuperaron la delantera ahora 4-3, con un sencillo del nuevo refuerzo de los quintanarroenses Phillip Ervin, con el que pisaron el pentágono Cristopher Gastélum y Diosbel Arias.

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Pero los yucatecos de nuevo se pusieron adelante mediante un home run de tres anotaciones, mismo que llegó en el sexto capítulo por conducto de Dalton Guthrie (1); mientras que su séptima rayita se dio en el octavo rollo.

La victoria en labor de relevo le correspondió a Jake Sánchez (1-0), con salvamento para Colten Brewer (2); mientras que el revés se le apuntó al venezolano Michele Vassalotti (0-1).

El segundo juego del Clásico de Fieras correspondiente a la cuarta serie de la Temporada 2026 de la LMB Banorte, entre los Tigres de Quintana Roo y los Leones de Yucatán en el Beto Ávila de Cancún.

Se jugará la noche del martes 28 de abril en punto de las 19:30 horas, con el duelo probable entre el estadounidense Xzavion Curry (1-0 con 0.82) por los bengalíes y el cubano Yoanner Negrín (1-0 con 6.75) por los melenudos.