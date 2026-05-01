¡Confirmado! Olivia Rodrigo es el nuevo "fichaje" y jugará con el Barcelona El Clásico

El próximo 10 de mayo, prepárate para ver mucho púrpura en el azulgrana. El Barça reveló que Olivia Rodrigo será la protagonista de su camiseta para enfrentar al Real Madrid.

Para Olivia, esta colaboración con Spotify y el club es un sueño hecho realidad. Para los fans, es la excusa perfecta para querer una camiseta de fútbol aunque no sepan qué es un fuera de juego.

La cantante estadounidense, con más de 55 millones de oyentes mensuales y nueve canciones en el 'Billions Club' de Spotify, se suma a la lista de grandes estrellas como Drake, ROSALÍA, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran que han prestado su logotipo a la camiseta del Barça en un clásico, gracias al acuerdo de la entidad azulgrana con Spotify, patrocinador de la entidad.

"Ver (el logo) ‘OR’ en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección junto a Spotify y el Barça", aseguró la artista en declaraciones ofrecidas por Spotify en un comunicado.

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