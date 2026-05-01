Alerta por sarampión en México: suben a 37 las muertes y hay más de 16 mil casos sospechosos

El brote de sarampión en México continúa en ascenso y ya ha dejado un saldo de 37 defunciones en distintas entidades del país, de acuerdo con información actualizada de la Secretaría de Salud.

Durante el último fin de semana de abril, las autoridades confirmaron un nuevo fallecimiento en la Ciudad de México, lo que refleja la persistencia de la enfermedad en diversas regiones.

¿Dónde se concentran las muertes por sarampión en México?

El reporte oficial señala que Chihuahua es la entidad con mayor número de decesos, al concentrar 21 casos. Le siguen Jalisco con cinco muertes y la Ciudad de México con tres.

Otros estados afectados incluyen Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, cada uno con entre uno y dos fallecimientos.

La dispersión geográfica del brote ha encendido las alertas sanitarias, al evidenciar la presencia del virus en distintas zonas del país.

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Casos sospechosos superan los 16 mil

Además de las defunciones, la Secretaría de Salud informó que se han registrado 16 mil 882 casos de enfermedad febril exantemática, un indicador clave para la detección de sarampión.

El grupo más afectado corresponde a niñas y niños de entre 1 y 4 años de edad, seguido por jóvenes de entre 25 y 29 años, así como menores de 5 a 9 años.

Autoridades llaman a reforzar la vacunación

Ante el incremento de casos, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, considerados la principal herramienta para prevenir contagios y complicaciones.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar consecuencias graves, especialmente en población infantil y personas no inmunizadas.

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Vigilancia epidemiológica se mantiene activa

Las instituciones de salud mantienen monitoreo constante del brote, así como campañas de prevención e información dirigidas a la ciudadanía.

El aumento de casos y defunciones coloca al sarampión como un tema prioritario en la agenda de salud pública, en un contexto donde la cobertura de vacunación resulta clave para contener la propagación del virus.

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