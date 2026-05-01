Violenta riña en vivienda multifamiliar deja daños y arrestos

Un violento conflicto familiar registrado en pleno centro de la ciudad derivó en la destrucción de una habitación, un hombre golpeado y la detención de dos personas, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

Los hechos ocurrieron en una vivienda multifamiliar ubicada sobre la calle 31, en su cruce con la 38, donde varios integrantes de una familia acudieron para encarar a un sujeto identificado como Alberto, alias “Tolín”, a quien acusan de presuntas agresiones, robo y otros conflictos que, aseguran, han afectado la convivencia en el inmueble.

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De acuerdo con testimonios, los familiares intentaron dialogar con el hombre y solicitarle que abandonara la vivienda; sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando el individuo reaccionó de manera agresiva, lanzando diversos objetos hacia las personas que se encontraban en la vía pública.

Ante la tensión, los familiares decidieron ingresar al predio, donde se desató un forcejeo que terminó con daños significativos en uno de los cuartos. En medio del altercado, el sujeto fue sometido y sacado por la fuerza hacia la calle.

Minutos después, elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al sitio y procedieron a la detención tanto de Alberto como de una mujer involucrada, siendo ambos trasladados ante la autoridad ministerial.

Según versiones de los propios familiares, el detenido presenta conductas agresivas recurrentes, particularmente cuando presuntamente consume sustancias ilícitas, lo que ha derivado en episodios previos de violencia y destrozos dentro de la vivienda.

Las autoridades ya integran la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales de los implicados.