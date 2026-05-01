Día del Trabajo 2026: Salario promedio en Yucatán y empleos más demandados

En el marco del Día del Trabajo 2026, el panorama laboral en Yucatán refleja contrastes entre el crecimiento de ciertos sectores y los retos persistentes en materia salarial.

Mientras actividades como el comercio, el turismo y los servicios mantienen alta demanda de mano de obra, el ingreso promedio de los trabajadores continúa siendo un tema central en la discusión sobre calidad de vida y condiciones laborales en la entidad.

De acuerdo con datos recientes de Data México del Gobierno federal, el salario promedio en Yucatán se mantiene por debajo de la media nacional, especialmente en empleos operativos y del sector informal.

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En contraste, perfiles en servicios, comercio, atención al cliente y transporte, encabezan la lista de los más solicitados, impulsados por la dinámica económica de la región y el crecimiento sostenido de la actividad empresarial en el estado.

Salario promedio en Yucatán

Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que en Yucatán el salario promedio mensual se encuentra en los 7 mil 370 pesos, registrando una población ocupada con mayor índice de trabajadores formales que informales.

Y es que menciona que los trabajadores informales tienen un sueldo promedio de 5 mil 870 pesos, mientras que los formales, ganan hasta 9 mil 360 pesos mensuales.

También menciona que en Yucatán hay una población de hombres ocupados del 57.8%, y de mujeres un 42.2%.

Empleos más demandados y sus salarios

Dentro del sector servicios, las actividades relacionadas con comercio, atención al cliente, transporte, servicios administrativos y profesionales son las que registran mayor demanda de personal.

En promedio, los sueldos en este rubro oscilan entre los 7 mil y 12 mil pesos mensuales en puestos operativos, mientras que perfiles especializados pueden alcanzar ingresos superiores a los 18 mil pesos, dependiendo de la experiencia y la empresa contratante.

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Por otro lado, la manufactura y los servicios profesionales reportaron incrementos en la generación de empleo. En el sector industrial, los salarios pueden ir desde los 8 mil hasta los 15 mil pesos mensuales en áreas técnicas, mientras que ingenieros, supervisores y especialistas alcanzan percepciones mayores.

En servicios profesionales, como contabilidad, tecnologías de la información y asesorías empresariales, los sueldos tienden a ser más competitivos, especialmente en perfiles con alta especialización.

En cuanto al sector primario —que incluye actividades como agricultura, ganadería y pesca—, aunque representa un menor porcentaje del empleo total (8.6 por ciento), sigue siendo fundamental en diversas regiones del interior del estado y la costa.

Los jornales agrícolas y pesqueros suelen oscilar entre los 6 mil y 10 mil pesos mensuales, dependiendo de la temporada y el volumen de producción. Sin embargo, se trata de uno de los sectores con mayor vulnerabilidad, debido a factores climáticos, vedas y variaciones en los precios de mercado.