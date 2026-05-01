Sin protestas ni desfiles: Hopelchén vive un Día del Trabajo “fantasma”

El Día del Trabajo en este municipio pasó desapercibido por tercer año consecutivo, pues no hubo desfile alusivo ni protestas de sindicatos en instancias de salud pública para exigir mejor atención médica; esta fecha solo se recordó con el izamiento de la bandera nacional a toda asta en el centro de la ciudad de Hopelchén.

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A comparación de años anteriores, cuando había marchas de protesta o eventos alusivos, en esta ocasión la efeméride pasó prácticamente desapercibida, al menos en la cabecera municipal; ni los sindicatos alzaron la voz por mejoras salariales o luchas por obtener más logros.

Empleados del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Arte, Cultura, Deporte y Turismo, izaron a las 7 de la mañana el pabellón nacional en el asta bandera del parque “Serapio Baqueiro Prevé”, siendo la única actividad en la cabecera relacionada al 1 de mayo.

La única actividad oficial fue el izamiento de la bandera nacional en el parque principal. / Mauriel Koh

Por décimo año consecutivo, el Sindicato de los Tres Poderes (SUTPMIDEC) del Ayuntamiento no desfiló; la última vez que lo hizo fue en 2016, cuando pidieron mejoras salariales. En entrevista vía telefónica, Mariano Caamal Toraya, dirigente seccional, expresó que no tuvieron actividad este viernes e indicó que mantienen buena relación con la autoridad municipal, pues los acuerdos y prestaciones se han cumplido al 100 por ciento.

Por otro lado, por segundo año consecutivo tampoco hubo protestas de los maestros jubilados del SNTE, quienes cada año marchaban contra el Issste por el pésimo servicio que presta en la Clínica Familiar de Hopelchén. De manera general, la celebración fue inexistente, pues en todas las instancias de gobierno hubo día inhábil.

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JGH