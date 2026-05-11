Selección de Quintana Roo de natación logra ocho preseas más

La selección de Quintana Roo tuvo un brillante cierre de participación en la disciplina de Natación dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, esto al conquistar ocho preseas más, las cuales fueron cinco de oro, una de plata y dos de bronce, durante el último de actividades en el Centro Acuático de León, Guanajuato.

En el cerrojazo de la citada disciplina; la primera medalla de oro la consiguió Carlotta Martínez Flores en la prueba de 200 metros Dorso, categoría 17-18 años femenil, haciendo un tiempo de 2 minutos 23 segundos y 32 décimas, dejando en segundo lugar a la representante de Baja California y a Coahuila en tercero.

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Posteriormente, Iker Galindo García volvió a subir en lo más alto de pódium, tras proclamarse campeón nacional en la prueba de 200 metros dorso, categoría 13-14 años varonil, con un tiempo de 2 minutos 18 segundos y 5 décimas, mientras Baja California se quedó con la plata y Aguascalientes con el bronce.

La tercera medalla dorada la conquistó, Oliver Spencer Lund Centelles, en la prueba de 200 metros dorso, categoría 17-18 años varonil, con un tiempo de 2 minutos 4 segundos y 37 décimas, relegando a segundo lugar a Guanajuato y en tercero a Querétaro.

La cuarta medalla de oro la consiguió Anabel Hernández Fuentes en la prueba de 50 metros libre, categoría 15-16 años femenil, con un tiempo de 27 segundos y 35 décimas; mientras, que, en la rama varonil, en la misma modalidad, categoría 15-16 años, Pablo André Nieto González sumó medalla de bronce, marcando un cronómetro de 23 segundos y 63 décimas.

La quinta medalla de oro fue para Iker Galindo García en la prueba de 800 metros libres, categoría 13-14 años, con un tiempo de 8 minutos 59 segundos y 19 segundos; mientras que la última medalla de la competencia fue de plata para Blanca Patricia Vázquez Ramírez en la prueba de 50 metros libres, categoría 17-18 años dama, con un tiempo de 27 segundos y 25 décima.

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En los Relevos de 4x100 Combinado Mixto 17-18 años, Carlotta Martínez Flores, Blanca Patricia Vázquez Ramírez, Mateo Téllez Ruiz y Pablo André Nieto González, conquistaron la presea de bronce de forma dramática y deteniendo el cronómetro en 4 minutos 10 segundos y 54 décimas.

Con lo cual, Quintana Roo cerró su participación en la Natación de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 como sexto lugar en el medallero, al conseguir 26 preseas, de las cuales 13 fueron de oro, 6 de plata y 7 de bronce.

Cabe destacar, que durante el tercer día de las actividades, Oliver Lund Centelles rompió el récord nacional 2025 en la prueba de 50 metros Dorso con un tiempo de 25 segundos y 87 décimas, marca que ostentaba su hermano, el también quintanarroense Jack Lund Centelles, y que tenía un cronómetro de 25 segundos y 91 décimas.