Por esta razón no habrá clases en Yucatán este viernes 15 de mayo según la Secretaría de Educación

Los estudiantes de Yucatán siguen disfrutando de días sin clases, pues este viernes 15 de mayo nuevamente serán suspendidas, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey).
Y es que fue apenas unos días cuando se tuvo un megapuente de viernes a martes sin actividades escolares por los días inhábiles del Día del Trabajo y el aniversario de la Batalla de Puebla.
Ahora, este viernes 15 de mayo, por motivo del Día del Maestro, estudiantes de Yucatán tendrán un largo fin de semana sin actividades.
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Será hasta el lunes 18 de mayo cuando las actividades se reanuden con normalidad hasta el fin del ciclo escolar que será el 16 de junio.
Yucatán adelante fin del ciclo escolar
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) confirmó que, en términos generales, se mantendrá sin cambios el calendario escolar del ciclo 2025-2026 en la entidad.
La SEGEY dio a conocer las fechas más importantes para estudiantes, docentes y personal administrativo en Yucatán:
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- Fin del ciclo escolar 2025-2026: 26 de junio de 2026.
- Sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE): 29 de mayo de 2026.
- Cierre administrativo: 3 de julio de 2026.
- Fin del receso escolar: 24 de agosto de 2026.
- Regreso de docentes y personal administrativo: 24 de agosto para las sesiones intensivas del CTE.
- Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto de 2026 en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.