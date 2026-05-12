Boletos para Pachuca vs. Pumas: cuánto cuestan y cómo comprar para la partido de Ida Liguilla 2026

Los aficionados que buscan asistir a la Semifinal de ida entre Pachuca y Pumas ya conocen cuánto deberán pagar para ingresar al Estadio Hidalgo, luego de que el club hidalguense reveló los precios oficiales de los boletos para uno de los partidos más esperados de la Liguilla Clausura 2026.

A través de sus redes sociales, los Tuzos del Pachuca informaron que la preventa arrancó exclusivamente para usuarios con Tuzocard, quienes podrán adquirir sus entradas mediante la plataforma de Boletomóvil durante las primeras horas habilitadas por el club.

Los costos de las entradas quedaron divididos en tres zonas del inmueble. Los boletos para la zona General norte-sur tendrán un precio de 662 pesos, mientras que la sección General oriente-poniente costará 772 pesos. Por su parte, la Platea numerada alcanzará los 882 pesos.

El encuentro entre Pachuca y Pumas se disputará el próximo jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que promete gran expectativa por el nivel mostrado por ambos equipos durante la fase final del torneo.

La serie también llega con antecedentes recientes entre ambas escuadras, luego de que los universitarios derrotaran a los Tuzos en la última jornada del campeonato regular, resultado que permitió a los auriazules cerrar como líderes generales del certamen.

Con el anuncio de los precios, la directiva hidalguense espera una gran entrada en el Estadio Hidalgo, donde la afición buscará impulsar a su equipo rumbo a la pelea por el título del futbol mexicano.