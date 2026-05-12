Comisión de Árbitros mueve designaciones tras polémica arbitral en CU ¿Qué pasó?

La Comisión de Árbitros de la FMF realizó cambios de última hora en las designaciones para las semifinales del Clausura 2026, dejando fuera a Luis Enrique Santander del encuentro entre Pachuca y Pumas tras la polémica generada en la serie entre los universitarios y América.

El silbante había sido considerado inicialmente para dirigir el duelo de ida en el Estadio Hidalgo, pero finalmente la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el encargado será Ismael Rosario López Peñuelas, en una decisión que rápidamente desató reacciones entre aficionados y analistas.

La modificación ocurre días después del intenso debate arbitral que surgió en el Clásico Capitalino, donde Santander señaló dos penales contra Pumas durante el partido frente al América, decisiones que provocaron fuertes críticas desde distintos sectores del futbol mexicano.

Con el ajuste, el cuerpo arbitral para el compromiso entre Tuzos y universitarios quedó integrado por Karen Janett Díaz Medina como asistente número uno y Jesús Lorenzo Soto Dávila como asistente dos, mientras que Jorge Abraham Camacho Peregrina fungirá como cuarto árbitro.

En el sistema de videoarbitraje, la Comisión designó a Guillermo Pacheco Larios como responsable del VAR y a Óscar Macías Romo como VAR asistente para uno de los partidos más esperados de la Liguilla.

Por otro lado, la semifinal entre Cruz Azul y Chivas mantuvo sin cambios su designación arbitral. El encuentro será dirigido por Maximiliano Quintero Hernández, acompañado por José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García como asistentes.

El partido entre Pachuca y Pumas se disputará el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, en una serie que llega rodeada de tensión tras las recientes controversias arbitrales en la Liga MX.