¡Donovan Carrillo en Cancún! Competirá en el Nacional de Patinaje Artístico 2026; estas son las fechas

Donovan Carrillo competirá en Cancún durante el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo 2026, evento programado del 18 al 24 de mayo en la pista Happi Arena, ubicada en la Plaza Go Grand Outlet, donde se reunirán atletas provenientes de distintas entidades del país.

La presencia del patinador olímpico mexicano formará parte de las actividades de la edición número 40 del campeonato nacional, considerado uno de los eventos más importantes del calendario del patinaje artístico sobre hielo en México.

La competencia reunirá a exponentes nacionales de distintas categorías y divisiones, quienes participarán en pruebas oficiales organizadas dentro del circuito federado de este deporte.

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Donovan Carrillo integrará el programa competitivo como parte de su preparación nacional rumbo a futuros compromisos internacionales, manteniendo actividad dentro del calendario correspondiente a la temporada 2026.

El atleta mexicano, reconocido por su participación en Juegos Olímpicos y competencias internacionales de patinaje artístico, encabezará la lista de participantes confirmados para el campeonato que se celebrará en Cancún.

Las actividades deportivas se desarrollarán en la Happi Arena, instalación ubicada dentro de Plaza Go Grand Outlet, recinto que fungirá como sede oficial del campeonato durante una semana completa de competencias.

La edición 2026 del Campeonato Nacional de Patinaje sobre Hielo tendrá además un significado especial debido a que formará parte de las actividades conmemorativas por el 40 aniversario de la Federación de Patinaje sobre Hielo en México.

Con este evento, Cancún albergará nuevamente una competencia deportiva nacional relacionada con disciplinas de invierno, reuniendo a atletas, entrenadores, jueces y delegaciones provenientes de diferentes estados del país.

Durante el campeonato se llevarán a cabo rutinas y presentaciones correspondientes a distintas categorías competitivas, bajo el formato oficial establecido por la federación nacional de la especialidad.

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La presencia de Donovan Carrillo representa uno de los principales atractivos del evento debido a su trayectoria dentro del patinaje artístico mexicano y su participación en escenarios internacionales.

El patinador mantuvo actividad constante dentro de competencias nacionales e internacionales como parte de su preparación deportiva, por lo que su participación en Cancún forma parte del proceso competitivo rumbo a futuros torneos oficiales.

La realización del campeonato en Quintana Roo también permitirá que atletas nacionales desarrollen actividad competitiva fuera de las sedes tradicionales del centro y norte del país, ampliando la presencia del patinaje artístico sobre hielo en otras regiones de México.