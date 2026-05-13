Inicia traslado de pacientes al nuevo Hospital O’Horán en Mérida

Tras una larga espera, la nueva sede del Hospital General Dr. Agustín O'Horán, situada al sur de la capital yucateca, será inaugurada este domingo 17 de mayo, en un acto que encabezarán la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y otras autoridades.

La esperada inauguración marcará la incorporación de la entidad al sistema IMSS-Bienestar, por lo que a partir del próximo lunes 18 de mayo, los servicios que aún no eran gratuitos en el estado comenzarán a serlo. Esta medida busca garantizar el acceso médico para personas que no cuentan con seguridad social, explicó la Presidenta de México.

En el marco del inicio de operaciones del nuevo nosocomio, los Servicios de Salud IMSS-Bienestar, dieron a conocer, mediante redes sociales, que la mañana de este miércoles 13 de mayo, comenzó el traslado de los primeros pacientes al nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

"Las y los pacientes ya ingresan a instalaciones modernas y dignas, con tecnología de punta, mayor capacidad hospitalaria y un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar atención especializada, segura, de calidad y sin ningún costo", se informó en la publicación, que también destaca el inicio de una nueva etapa para la salud en Yucatán.

El más grande del sureste mexicano y de Centroamérica

El nuevo hospital contará con 300 camas, 16 quirófanos de última generación, áreas de terapia intensiva (pediatría, neonatos, adultos, obstetricia) y helipuerto. Cabe destacar, que la antigua sede no cuenta con helipuerto, razón por la que las aeronaves debían aterrizar en espacios cercanos al momento de efectuar traslados de emergencia.

El nosocomio, próximo a inaugurarse, está equipado con tecnología avanzada que incluye cámara hiperbárica, dos tomógrafos, resonancia magnética, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis. Se construyó con una inversión superior a los cinco mil millones de pesos y beneficiará a más de 2.1 millones de personas.