¿Los muertos limpian huesos? La leyenda viral que inventaron sobre el cementerio de Pomuch

El famoso panteón de Pomuch volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que unos creadores de contenido publicaran en TikTok una supuesta leyenda relacionada con la tradicional limpieza de huesos que se realiza durante las celebraciones del Día de Muertos.

En el video, los influencers narran que tres jóvenes llegaron al cementerio para documentar la costumbre ancestral de las familias que limpian y cambian las telas de los restos óseos de sus seres queridos. Sin embargo, antes de entrar —según la historia— unos pobladores les habrían advertido que debían retirarse antes del anochecer, pues de lo contrario “sus muertos les limpiarían los huesos”.

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La grabación muestra a los jóvenes ignorando la advertencia y permaneciendo en el lugar durante la noche. Posteriormente, aparece una figura con aspecto de “zombie” acercándose entre las tumbas, momento en el que el video se corta abruptamente. Después, aparece un texto señalando que los muchachos desaparecieron y que días más tarde únicamente encontraron sus huesos.

Aunque el relato fue presentado como una supuesta leyenda local, en la caja de comentarios varios habitantes de Pomuch aseguraron que nunca habían escuchado esa historia y que no forma parte de las tradiciones ni relatos del poblado.

Ante las reacciones, los propios creadores del contenido aclararon que se trató de una leyenda inventada únicamente para ambientar el video y generar suspenso, confirmando que no es una historia originaria de la comunidad.

La situación generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios disfrutaron el video como entretenimiento de terror, otros consideraron que podría crear una percepción equivocada sobre una de las tradiciones más emblemáticas de Campeche.

La limpieza de huesos en Pomuch es una práctica funeraria ancestral y espiritual, donde las familias limpian cuidadosamente los restos de sus difuntos como una forma de honrar su memoria y mantener el vínculo con ellos durante las festividades de Día de Muertos. Esta tradición ha dado fama internacional al poblado y suele despertar curiosidad entre visitantes nacionales y extranjeros.