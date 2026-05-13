Fuerte choque de motocicletas provoca caos vial sobre “La Ría" en Campeche

El choque entre dos motocicletas sobre la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como La Ría, en el cruce con la calle 16 del barrio de San Francisco, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y a los dos jinetes con lesiones de consideración, mismos que rechazaron la atención médica en el sitio.

Noticia Destacada Aparatosa volcadura de tráiler en la “Curva del Diablo": toneladas de sorgo bloquean la vía Campeche-Mérida

De acuerdo con el reporte inicial, el accidente se derivó cuando el motociclista que intentaba incorporarse a la vialidad de la avenida desde la calle 16 presuntamente no respetó su alto correspondiente, impactando por alcance al conductor de la otra unidad, quien aparentemente se trataba de un motomandaditos, mismo que terminó derrapando por varios metros sobre el asfalto.

Al sitio se presentaron elementos de la Policía Estatal, quienes de inmediato acordonaron la zona limitando el paso del tráfico dado que ambas motocicletas terminaron dispersas sobre la calle. Pese a la recomendación de las autoridades, ambos involucrados se rehusaron a recibir atención médica. A pesar de que manifestaron dolor por los golpes, su prioridad se basó en resolver los gastos de reparación de ambas unidades, entablando un diálogo para intentar llegar a un acuerdo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH