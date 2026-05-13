Técnica 25 se une por Ever: alumnos organizan colecta para apoyar a su mamá tras tragedia en Laguna ABC

Compañeros de la Secundaria Técnica 25 Juan José Arreola, maestros y vecinos de la colonia El Pedregal se unieron en una colecta solidaria para apoyar a la mamá de Ever, el adolescente de 14 años que perdió la vida ahogado ayer en la Laguna ABC, también conocida como Laguna San José.

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El trágico hecho ocurrió la tarde del lunes 12 de mayo. Según testimonios, Ever y tres compañeros faltaron a clases y se dirigieron a la laguna artificial ubicada entre las avenidas José López Portillo y Lak’ In, en la colonia El Pedregal. Los jóvenes jugaban con kayaks o una embarcación improvisada cuando dos de ellos cayeron al agua. Uno fue rescatado, pero Ever, quien no sabía nadar, se hundió y no logró salir.

El joven de 14 años murió ahogado tras caer al agua mientras convivía con amigos en la colonia El Pedregal. / Especial

Tras más de 20 horas de búsqueda por parte de Protección Civil, Bomberos de Benito Juárez y rescatistas, el cuerpo de Ever fue localizado flotando alrededor de las 15:45 horas del martes. Su mamá, quien permaneció en el lugar durante todo el operativo, sufrió una fuerte crisis nerviosa al conocer la noticia. Videos y publicaciones en redes sociales muestran el profundo dolor de la familia y la comunidad.

La Laguna ABC, una antigua cantera convertida en cuerpo de agua con profundidades de hasta 12 metros, ha sido escenario de varios ahogamientos en los últimos años. Vecinos y activistas han criticado la falta de vigilancia, señalización y medidas de seguridad en el lugar.

Ever no sabía nadar y desapareció en la laguna artificial mientras jugaba con una embarcación improvisada.

Colecta solidaria Ante la difícil situación económica que enfrenta la familia, especialmente la mamá de Ever, sus compañeros de escuela, maestros y vecinos organizaron una colecta para cubrir gastos funerarios y brindar apoyo inmediato. En Facebook e Instagram circulan publicaciones con llamados como Ayuda para la mamá de Ever, donde invitan a donaciones y apoyo vecinal.

Todos los que conocimos a Ever estamos destrozados. Ahora lo único que podemos hacer es ayudar a su mamá, comentan algunos de sus compañeros en las redes.

El cuerpo de Ever fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley. La familia agradeció el apoyo recibido por parte de la escuela y la colonia El Pedregal.

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