Aparatosa volcadura de tráiler en la “Curva del Diablo": toneladas de sorgo bloquean la vía Campeche-Mérida

Un fuerte accidente se registró en la carretera Campeche-Mérida, a la altura del kilómetro 59, en la conocida Curva del Diablo. Un tractocamión con doble remolque se deslizó fuera de la carpeta asfáltica, provocando que su criba trasera impactara el muro de contención y fuera proyectada al carril contrario.

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En ese momento, una camioneta Cadillac blanca con placas DHY-054-C que viajaba hacia Campeche se impactó contra la estructura, terminando con el frente destrozado. Los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde bajo una fuerte precipitación pluvial. La tolva transportaba más de 40 toneladas de sorgo con destino a la Ciudad Blanca, producto que quedó regado sobre la carretera tras quedar la unidad recostada.

La caja trasera impactó el muro de contención y salió proyectada hacia el carril contrario. / Jorge Amado Caamal

Personal del Consorcio Carretero y la ambulancia SAMU acudieron al lugar para abanderar la zona y brindar auxilio a dos heridos, quienes fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar. Agentes de la Guardia Nacional (unidades 24488 y 23995) coordinaron el tránsito mientras pobladores intentaban recoger el grano. El flujo vehicular se interrumpió por más de una hora; las autoridades señalaron que las lluvias en este tramo son causa constante de percances.

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JGH