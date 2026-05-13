La NFL confirma: Vikings y 49ers se enfrentarán en la Ciudad de México en 2026

La NFL ha hecho oficial uno de los partidos internacionales más esperados para 2026: los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México durante la temporada regular.

Tras el anuncio del calendario internacional, se confirma que el encuentro se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Banorte, correspondiente a la Semana 11. El duelo contará con el formato de Sunday Night Football, asegurando un horario estelar para la afición mexicana.

Detalles del encuentro

Equipos: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers.

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers. Local Administrativo: San Francisco 49ers.

San Francisco 49ers. Fecha: 22 de noviembre de 2026 (Semana 11).

22 de noviembre de 2026 (Semana 11). Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Estadio Banorte, Ciudad de México. Horario: Prime Time (Sunday Night Football).

Aunque inicialmente se barajaron nombres como los Raiders o los Dolphins, la liga ratificó a los Vikings como el rival de San Francisco. Este duelo es clave en la Conferencia Nacional, ya que ambos equipos se perfilan como contendientes a los playoffs, además de que representa un paso estratégico para que Minnesota consolide su base de aficionados en América Latina.