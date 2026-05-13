Selección Mexicana: Isaías Violante se integra al Tri tras lesión de Jairo Torres

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 tuvo su primera modificación, luego de que el atacante Jairo Torres presentara molestias musculares durante los entrenamientos realizados en el Centro de Alto Rendimiento.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre decidió llamar de emergencia a Isaías Violante, joven futbolista del América que ahora tendrá la oportunidad de integrarse al entorno mundialista del Tricolor.

De acuerdo con reportes de la Dirección Deportiva de la Selección, Torres sufrió una lesión en la parte posterior del muslo derecho, por lo que tuvo que abandonar temporalmente las prácticas para iniciar un proceso de rehabilitación.

Tras confirmarse la baja momentánea del jugador de FC Juárez, el estratega nacional recurrió a la lista de futbolistas contemplados para apoyar la preparación de cara a la Copa del Mundo y eligió a Violante como sustituto inmediato.

Isaías Violante vive el momento más importante de su carrera

El extremo mexicano, de apenas 22 años, se ha convertido en una de las jóvenes promesas con mayor crecimiento reciente en la Liga MX. Después de formarse en Toluca y consolidarse con América, comenzó a llamar la atención por su velocidad, capacidad ofensiva y desequilibrio en el uno contra uno.

Aunque inicialmente se integrará como parte del grupo de apoyo y sparrings, su convocatoria también representa una vitrina importante para convencer al cuerpo técnico de Javier Aguirre.

La noticia generó expectativa entre aficionados y analistas, quienes consideran que el llamado podría marcar un punto de inflexión en la carrera del atacante azulcrema.

México sigue afinando detalles rumbo al Mundial

La Selección Mexicana continuará su preparación con partidos amistosos ante Ghana y Australia, encuentros que servirán para que el cuerpo técnico observe variantes y defina opciones para la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Isaías Violante comenzará a trabajar con el grupo nacional en busca de aprovechar la oportunidad más importante de su trayectoria profesional.