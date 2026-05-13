Chivahermanos arman fiesta en CDMX para apoyar a Chivas antes de semifinales

La pasión rojiblanca se hizo sentir en la Ciudad de México. Cientos de aficionados de Chivas se reunieron afuera del hotel de concentración del equipo para brindar una serenata y mostrar su apoyo previo al duelo de semifinales del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

Los seguidores del Rebaño se instalaron sobre la lateral de Periférico, en el sur de la capital, donde entre cánticos, banderas y porras alentaron al conjunto dirigido por Gabriel Milito, quien se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la afición tras devolver al equipo al protagonismo en la Liga MX.

Gabriel Milito, el gran consentido de la afición

A pesar de las bajas que presenta el equipo por convocatorias a la Selección Mexicana, el ánimo de los seguidores rojiblancos no disminuyó. El estratega argentino fue uno de los más ovacionados durante la noche, consolidándose como una figura clave para la ilusión de los chivahermanos en esta liguilla.

Elementos de seguridad y patrullas resguardaron la zona mientras los aficionados esperaban la salida de los futbolistas para convivir con ellos antes del importante compromiso ante La Máquina.

SE PUSO INTENSA LA SERENATA 🤯🔥



Se empezó a descontrolar la serenata de las Chivas😱



Algunos aficiónados de Chivas incendiaron una playera de Cruz Azul 😰 pic.twitter.com/pRkFtjefq3 — La Octava Sports (@laoctavasports) May 13, 2026

Jugadores convivieron con los aficionados

Los futbolistas atendieron el llamado de la afición y salieron del hotel para agradecer el apoyo. Lejos de solo recibir aplausos, varios jugadores se acercaron para firmar autógrafos, tomarse fotografías y convivir con niños, adultos y seguidores rojiblancos.

Entre los más ovacionados estuvieron Ángel Sepúlveda, Rubén “Oso” González, Efra Álvarez, Richy Ledezma y Óscar Whalley, quienes dedicaron varios minutos a convivir con los asistentes.

“Mucha confianza mañana, es nuestro torneo”, gritaban algunos aficionados mientras los jugadores agradecían las muestras de cariño.

La ilusión rojiblanca crece rumbo a la semifinal

Tras cerca de 10 minutos de convivencia, los futbolistas regresaron al hotel mientras la afición continuó con los cánticos y la fiesta rojiblanca, alimentando el sueño de alcanzar una nueva final de Liga MX.

El ambiente previo al choque ante Cruz Azul dejó claro que la ilusión de los chivahermanos está más viva que nunca en este Clausura 2026.