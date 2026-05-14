Así lucen las monedas conmemorativas del Mundial 2026 lanzadas por Banxico

El Banco de México anunció el lanzamiento de una colección especial de 12 monedas conmemorativas dedicadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La edición incluirá piezas de oro, plata y bimetálicas, inspiradas en las ciudades mexicanas que albergarán partidos del campeonato: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las monedas comenzarán a circular oficialmente el próximo 14 de mayo y podrán adquirirse en instituciones bancarias desde el 18 de mayo.

Así serán las monedas de oro

La colección contempla cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos. Debido a los materiales con los que fueron fabricadas, su valor comercial podría superar los 60 mil pesos.

Cada diseño incluirá la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026” y elementos representativos de las sedes mexicanas.

La moneda dedicada a México como país anfitrión contará con imágenes de un balón de futbol acompañado por un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca, además del logotipo oficial del torneo.

Las monedas de plata homenajearán a las sedes mexicanas

También se lanzarán cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos.

Una de las piezas más llamativas será la dedicada a la Ciudad de México, la cual incluirá la imagen de un ajolote junto a sitios emblemáticos como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

Todas las monedas integrarán elementos gráficos oficiales relacionados con el Mundial 2026 y la identidad visual definida para cada sede.

El #BancoDeMéxico ha puesto en circulación las #MonedasDe20 pesos conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce sus características y elementos de seguridad: 👉 https://t.co/5lsGPvL25c pic.twitter.com/3d9QDy453A — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Monedas bimetálicas con elementos de seguridad

La colección se completa con cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos.

El diseño dedicado a Guadalajara mostrará a un futbolista junto a la Glorieta de la Minerva, además del logotipo oficial de la sede tapatía.

Estas piezas incorporarán microtexto con la frase “México triple sede mundialista”, así como una imagen latente con la silueta del territorio nacional para reforzar su seguridad.

México vuelve a celebrar un Mundial

Con esta colección, México conmemora su participación como país anfitrión del Mundial por tercera ocasión en la historia, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

Las monedas buscan convertirse en objetos de colección para aficionados al futbol y seguidores de la numismática rumbo a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.