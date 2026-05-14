Presidenta Sheinbaum habla con presidente de Corea del Sur tras conciertos de “BTS” en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas económicos, energéticos y culturales.

La llamada se dio después de los conciertos de “BTS” en la Ciudad de México, que reunieron a decenas de miles de seguidores.

De acuerdo con la vocería presidencial surcoreana, ambos mandatarios se mostraron impresionados por la respuesta del público mexicano ante la presentación de la banda de K-pop.

Previo a los conciertos, Sheinbaum recibió a los integrantes de “BTS” en Palacio Nacional y posteriormente salió con ellos a uno de los balcones del recinto para saludar a fans que se congregaron en el Centro Histórico.

México y Corea del Sur buscan fortalecer cooperación económica

Durante la conversación, Lee Jae-myung planteó la importancia de reanudar cuanto antes las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con México, considerado por Corea del Sur como su principal socio en América Latina.

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El diálogo ocurre mientras el jefe negociador comercial surcoreano, Yeo Han-koo, se encuentra en México.

Junto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordó establecer un mecanismo de diálogo estratégico de comercio e inversión para elevar la cooperación bilateral.

Energía y aranceles, entre los temas de la llamada

El presidente surcoreano también expresó interés en ampliar la cooperación energética con México, en medio de la incertidumbre internacional generada por el conflicto en Oriente Medio.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung".https://t.co/NSJrDeVLoV pic.twitter.com/7vCsK1ZQmU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 14, 2026

La conversación también ocurre en un contexto de preocupación por los aranceles aprobados en México para productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, medida que podría impactar a sectores industriales de Corea del Sur.

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