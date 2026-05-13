Banco de México presenta monedas conmemorativas del Mundial de la FIFA 2026

La fiebre mundialista va en aumento y este día, Banco de México dio a conocer las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que sin duda hará que los amantes de la numismática y coleccionistas de artículos de futbol las busquen de inmediato.

Son tres grupos los que lanzó Banxico, el primero son las monedas bimetálicas, el segundo con las de plata y el tercero lo forman las de oro puro. Los diseños integran elementos característicos de las tres sedes mundialistas de México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En las monedas que hacen referencia a Ciudad de México se pueden apreciar ajolotes, los canales de Xochimilco, el Ángel de la Independencia, así como jugadores en acciones futbolísticas.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Las monedas dedicadas a Guadalajara presentan elementos como La Minerva y un jimador en los emblemáticos agaves de Jalisco; mientras que las que hacen referencia a Monterrey tienen el cerro de La Silla y el Parque Fundidora, así como el estadio BBVA donde se jugarán los partidos en esa ciudad.

En otro de los diseños de la colección de Banxico para el Mundial aparecen mariposas monarcas y jaguares, especies características de México, además elementos únicos de la cultura mexicana como la Catrina y la pirámide de Kukulkán.

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Una de las monedas de plata dedicadas a Ciudad de México tiene un ajolote como elemento principal, que es coronado con las siluetas del Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

Cabe destacar que las monedas de plata y oro tienen forma circular, mientras que las bimetálicas son dodecagonales, todas cuentan con elementos de seguridad. En el sitio oficial de Banco de México se puede consultar el proceso de compra para adquirirlas.