Agoniza mercado de Solidaridad por abandono y la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Campeche

Techos con goteras, falta de compradores, estacionamiento con baches y múltiples deficiencias forman parte de la realidad que enfrentan diariamente los comerciantes del añejo Mercado de Solidaridad Nacional, donde los locatarios luchan por mantener vivos sus negocios en medio del deterioro de las instalaciones y la baja actividad económica.

Lo que más preocupa a comerciantes como Patricia, Isabel y Emilio es la cercanía de la temporada de lluvias, pues temen que las filtraciones provoquen daños mayores en sus locales y mercancías, debido a que el techo del inmueble ya no ofrece protección total.

Señalaron que cada vez que se registran precipitaciones fuertes deben solucionar las fugas de agua que caen desde el techo, al improvisar remedios con cubetas, lonas y plásticos para evitar que el agua alcance sus productos y equipos de trabajo.

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El mercado se encuentra ubicado sobre la antigua carretera a Hampolol, entre las unidades habitacionales Solidaridad Nacional y Fidel Velázquez, una zona donde habitan cientos de familias; sin embargo, pese a la cercanía con amplias áreas habitacionales, los comerciantes afirmaron que las ventas son insuficientes y la afluencia de clientes ha disminuido considerablemente en los últimos años.

Actualmente, la central de abastos mantiene en operación alrededor de 20 locales, mientras que otros establecimientos permanecen cerrados o únicamente abren de manera esporádica debido a la falta de ingresos.

Los locatarios reconocieron que muchos comerciantes originales abandonaron sus espacios por cuestiones de edad, problemas económicos o por la imposibilidad de sostener los gastos de operación ante la baja demanda.

En el mercado todavía es posible encontrar frutas, verduras, carnes rojas y blancas, ropa, bisutería y alimentos preparados, principalmente para trabajadores y vecinos que acuden a desayunar o realizan encargos para oficinas y hogares cercanos. A pesar de ello, los vendedores consideran que hace falta una estrategia integral para reactivar el lugar y atraer más consumidores.

Además del deterioro de los techos, denunciaron que el estacionamiento presenta numerosos baches, lo que dificulta el acceso de vehículos y genera mala imagen para quienes visitan el sitio. También señalaron que algunas áreas requieren mantenimiento urgente, pintura y mejoras en iluminación.

Los comerciantes coincidieron en que el Mercado de Solidaridad Nacional necesita un proyecto de rehabilitación y promoción comercial que permita rescatar uno de los centros de abasto con más de 35 años de historia en la ciudad, antes de que el abandono termine por afectar definitivamente la actividad económica de la zona.