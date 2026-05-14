SICT desmiente “apuntalamiento” del Puente Nichupté en Cancún

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (TIC), informó que la información difundida en redes sociales sobre presuntos "apuntalamientos de emergencia" en el Puente Vehícular Nichupté de Cancún, es completamente falsa.

Fue por medio de un comunicado publicado hoy 13 de mayo, que se aseguró que la infraestructura es completamente segura y estable, diseñada conforme a criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región.

De acuerdo con la SICT, las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Kukulkán forman parte del proyecto y no corresponden a reparaciones o refuerzos por fallas.

La dependencia explicó que, previo a su apertura, la estructura fue sometida a pruebas de carga estáticas y dinámicas, incluyendo maniobras de frenado, impacto controlado y circulación de vehículos pesados, con resultados satisfactorios y sin deformaciones fuera de los parámetros previstos.

Además la SICT declaró mantener un monitoreo topográfico mediante supervisión especializada para verificar el comportamiento estructural de la obra.