Quintana Roo se corona por tercera vez campeón nacional de Vela en los Juegos Nacionales CONADE 2026

Quintana Roo consolidó su hegemonía en el mar al coronarse, por tercer año consecutivo, como campeón nacional de Vela en los Juegos Nacionales CONADE 2026. Tras tres jornadas de intensa competencia en las costas de Yucalpetén, la delegación estatal lideró el medallero con una histórica cosecha de 28 preseas: 9 de oro, 9 de plata y 10 de bronce.

Con este resultado, el equipo quintanarroense no solo reafirmó su estatus de potencia náutica, sino que superó ampliamente su propia marca de la edición 2025, donde obtuvo 20 metales. En esta ocasión, Quintana Roo dejó en segundo lugar al anfitrión, Yucatán, y en tercero a la delegación de Jalisco.

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El dominio estatal se reflejó en diversas modalidades. En Optimist, las campeonas nacionales fueron Lorenza Carranza (10-11 años), Mikaela Acuña (12-13 años) e Eloisa Padilla (14-15 años). En la categoría Techno, los oros fueron para Lucía Campos, Ari Ziv y Pablo Campos Rodríguez.

Por su parte, en la modalidad IQFOIL, Anthony Defauw y Jerónimo Abogado se colgaron el metal dorado, mientras que la embarcación C420, tripulada por Makarena Carredeño y Santiago Valdez, sorprendió al obtener el campeonato pese a su corta experiencia en la justa.

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La delegación sumó nueve platas, destacando el equipo de Team Race Mixto (Otis Douglas, Diego Cabrera, María José Tovar, Jokin Luisa y Juan Pablo Escobar) y los subcampeonatos en Optimist e IQFOIL de atletas como Mateo Cortez y Salma Borrego. Los 10 bronces fueron obtenidos en disciplinas como Kite, Hobie Cat e ILCA, demostrando la versatilidad de los navegantes caribeños en todos los tipos de embarcación.

Cabe mencionar que, aunque Sofía del Paso y Emilia Fraga lograron oro y plata respectivamente en la modalidad ILCA 6, sus medallas no se contabilizaron en el tablero oficial debido a que la categoría no alcanzó el quórum mínimo de competidores exigido por el reglamento de la competencia.