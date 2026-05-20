México vs. Ghana en vivo: horario, convocados y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este viernes tendrá una nueva prueba cuando enfrente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en uno de los últimos amistosos previos al arranque del torneo internacional.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ya trabaja con futbolistas de la Liga MX y varios elementos que militan en Europa, mientras el cuerpo técnico comienza a perfilar la lista definitiva de jugadores que disputarán la justa mundialista.

El duelo frente a la selección africana marcará el inicio de la etapa final de preparación del Tricolor, que debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Ghana?

El partido amistoso entre México y Ghana se disputará este viernes 22 de mayo en la ciudad de Puebla, inmueble que también será sede de otros encuentros internacionales previos a la Copa del Mundo.

Partido: México vs. Ghana

Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026

Horario: 20:00 horas

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

Los jugadores que ya trabajan con el Tri

La concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento ya cuenta con varias de sus principales figuras. Entre los futbolistas europeos que reportaron recientemente destacan Edson Álvarez, César Montes, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez.

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La convocatoria del Tri está integrada actualmente por:

Porteros

Guillermo Ochoa

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

César Montes

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Erik Lira

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Alexis Vega

Guillermo Martínez

Armando González

Además, el cuerpo técnico también trabaja con jóvenes sparrings que forman parte del proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Ghana llegará con varios jugadores jóvenes

Por su parte, la selección de Ghana afrontará el amistoso con una base de futbolistas sub-23 y jugadores que militan en Europa. El técnico Carlos Queiroz apostó por una convocatoria enfocada en desarrollar talento joven rumbo a futuros torneos internacionales.

Entre los nombres destacados aparecen Felix Afena-Gyan, Ibrahim Osman y Majeed Ashimeru.

Después del compromiso frente a Ghana, el Tri todavía sostendrá partidos amistosos contra Australia y Serbia antes de su debut oficial en el Mundial 2026.