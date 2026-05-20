El secretario de Relaciones Exteriores recibió a líderes de la Unión Europea.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió este miércoles a António Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quienes realizan una visita oficial al país con motivo de la VIII Cumbre México-Unión Europea.

El encuentro en territorio mexicano marca el inicio de las actividades diplomáticas previas a la cumbre. El propósito central de esta visita es la celebración de la cumbre bilateral en Palacio Nacional, donde los líderes europeos se reunirán con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Roberto Velasco Álvarez recibió a líderes de la Unión Europea. / X: @SRE_mx

El punto culminante del encuentro será la firma del Acuerdo Global Modernizado (AGM), un instrumento jurídico y político diseñado para actualizar de forma integral las relaciones comerciales, el flujo de inversiones y la cooperación en sectores clave como la transición energética, el medio ambiente y la innovación digital.

Además del acuerdo principal, las autoridades de ambas regiones tienen prevista la firma de un Acuerdo Comercial Interino y el establecimiento de un mecanismo de diálogo sobre desafíos geopolíticos y asuntos globales. Previo a las reuniones formales, los representantes de la Unión Europea culminarán una agenda de encuentros.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal