Detienen a sujeto en La Cruz por robar nueve radios de comunicación de conocida cablera en Champotón

Por robarse nueve radios de comunicación al interior de conocida cablera, sujeto identificado con las iniciales A. Q.R. de 41 años (a) la Chakira, quedó a disposición de las autoridades.

Fue detenido por la Policía Municipal (PM) de Champotón anoche en la colonia La Cruz, a la altura del parque inclusivo del mismo nombre.

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Al ser abordado por los elementos policiales, y proceder a su revisión, encontraron nueve radios de comunicación dentro de su estuche.

Esta persona fue enviada a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón donde a través del Ministerio Público (MP) realizarán las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.