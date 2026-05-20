Entrega de viviendas en Guanajuato marca avance del programa Vivienda para el Bienestar

La política de vivienda impulsada por el Gobierno federal registró un nuevo avance este miércoles con la entrega de 111 viviendas del Bienestar en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, en un evento que fue enlazado en vivo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Durante la transmisión, José Alfonso Iracheta Carroll explicó que esta entrega formó parte de las acciones permanentes del programa habitacional y representó la primera ocasión en que Guanajuato participa mediante enlace directo en este esquema de entregas presentadas durante la conferencia presidencial.

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Desde el fraccionamiento Real de San José, el funcionario destacó que el proyecto habitacional en la entidad ha mostrado un crecimiento superior a lo previsto inicialmente. Indicó que la meta original contemplaba 21 mil viviendas, aunque posteriormente se amplió hasta alcanzar 75 mil 997 acciones de vivienda, de las cuales 65 mil están a cargo del Infonavit.

También detalló que actualmente se encuentran en marcha 25 proyectos habitacionales, sumando 15 mil 742 viviendas en proceso de construcción, lo que consideró una señal del avance que registra la estrategia en territorio guanajuatense.

Iracheta Carroll añadió que el impacto no se limita únicamente al acceso a una vivienda, ya que la iniciativa contempla una inversión estimada superior a los 45 mil millones de pesos, además de la generación de empleos relacionados con el sector de la construcción y servicios asociados.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza informó que a nivel nacional el programa registra más de 19 mil 500 viviendas distribuidas en 81 conjuntos habitacionales, como parte del esquema de vivienda social que busca ampliar el acceso a un patrimonio para miles de familias.

En el evento también participó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien manifestó la disposición de trabajar coordinadamente con la Federación para impulsar proyectos enfocados en beneficio de la población.

Uno de los momentos destacados ocurrió durante la entrega simbólica de una vivienda a Rosa Isela Moreno Ancheyta, madre soltera beneficiaria del programa, quien expresó su emoción al recibir las llaves de su nuevo hogar. Tras escuchar su testimonio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el logro era resultado de su esfuerzo y trabajo.