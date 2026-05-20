Mañanera de hoy 20 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 20 de mayo desde Palacio Nacional.
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