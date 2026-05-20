Buscan acuerdos entre el Gobierno de Yucatán y comunidades de Chichén Itzá para su reapertura

El Gobierno del Estado de Yucatán y representantes comunitarios vinculados a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá acordaron instalar, a partir de este miércoles, una Mesa de Diálogo permanente con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional y construir acuerdos mediante la participación de todas las partes involucradas.

La decisión se concretó durante una reunión de trabajo realizada en la ciudad de Valladolid, donde autoridades estatales y líderes comunitarios manifestaron su disposición para privilegiar el diálogo como mecanismo de atención a los distintos planteamientos relacionados con esta importante zona patrimonial y turística de Yucatán.

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El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, y contó con la participación del subsecretario de Prevención, Miguel Ángel Trujillo Ortiz.

También asistieron el asesor jurídico de Pisté, Álvaro Mena Fuentes, así como las y los líderes comunitarios Teresa Díaz, Hermenegildo Cahum, Russel Yam Caamal, Roberto Tuz, Carlos Galindo Náhuatl, Heber Uc Rivero y Antonio Cano Noh, acompañados por el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Kevin Gabriel Cruz Peniche.

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Durante la reunión, el Gobierno estatal destacó que existe plena apertura para generar consensos y alcanzar acuerdos mediante la comunicación institucional, el respeto y la participación de todos los actores involucrados.

Asimismo, las autoridades refrendaron su compromiso con la preservación del patrimonio cultural de Yucatán, la atención de las demandas sociales a través del diálogo y el fortalecimiento de la actividad turística como motor de desarrollo y bienestar para las familias y comunidades de la entidad.