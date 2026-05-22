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Ajedrecista yucateca apuesta al ataque en la Olimpiada Nacional 2026

Isabelina Tec Rodas destaca por su estilo agresivo y ya acumula dos triunfos en la modalidad clásica.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

22 de may de 2026

1 min

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Yucatán mueve piezas con Isabelina Tec en la Olimpiada Nacional
Yucatán mueve piezas con Isabelina Tec en la Olimpiada Nacional / Marco Sánchez

Jugadora de un estilo agresivo ante el tablero, la ajedrecista yucateca Isabelina Tec Rodas tuvo un buen comienzo en el ajedrez de la Olimpiada Nacional 2026 donde suma dos victorias y una derrota.

La joven se ubica en el séptimo lugar de la categoría Sub20 de la modalidad clásica de la rama femenil, competencia que concluirá este sábado en San Luis Potosí.

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“Mi estilo de juego es atacar, no me gusta mantenerme encerrada, además de que no disfruto defenderme, me gusta hacer interesantes las partidas”, platico al POR ESTO! en exclusiva.

Después de tres rondas, la Candidata a Maestra Femenil (CMF) está séptima con dos puntos después de vencer a la potosina Ain González Cadena y a la guanajuatense Samanta Lee Martínez, pero perdió ante la regia CMF Scarlett Olea Valle.

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“La competencia está muy muy difícil, como todos los años, pero estoy muy contenta de poder jugar con jugadoras de alto nivel; ahora el torneo se cerrará más y las partidas serán más complicadas”.

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