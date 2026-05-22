Se desploma barda en Centro Histórico de la CDMX: ¿Qué pasó en la calle de Allende y cuál es el saldo?

La tarde de este viernes 22 de mayo de 2026, las autoridades reportaron el desplome de una barda en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la cual cayó sobre un camión de pasajeros y vehículos que se encontraban en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar en el número 74 de la calle de Allende, también se ha informado sobre tres personas que resultaron lesionadas tras el desplome.

Así ocurrió el desplome de la barda en la CDMX

La barda era parte de una obra que se encuentra en demolición, frente a un mercado de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc. Al sitio llegaron los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, para poder atender a los lesionados y hacer una revisión sobre los riesgos de la construcción.

A las labores de rescate, también se sumaron los trabajadores de la obra, mientras las autoridades trabajan para descartar personas atrapadas o mayores daños. Al lugar de los hechos, llegó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien supervisa las labores de rescate.

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